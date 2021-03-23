亞諾法（4133）23日宣布，旗下COVID-19 Self-Amplifying mRNA（SAM）通用型疫苗，藉由利用該公司專利申請特有的COVID-19 RBD載體，對英國B.1.1.7與南非B.1.351變種病毒均達保護效力。

目前已攜手美國T＆T Scientific建立GMP合作夥伴關係，製造生產GMP脂質奈米顆粒。至今，由Moderna、BioNTech、AstraZeneca、Johnson＆Johnson與Novavax開發的疫苗尚無法有效抵禦南非B.1.351和巴西P.1變種病毒。

亞諾法表示，進行多組詳盡試驗分析，比較不同的載體構築、SAM劑量與包含多聚體（Polymer）和離子化脂質（Ionizable Lipid）等不同的遞送載體，測量針對COVID-19和變種病毒的抗體效價與中和抗體反應，獲得現有分析成果。在小鼠動物試驗中，該公司專有的COVID-19 RBD載體，抗體效價優於現今臨床試驗且美國FDA EUA批准使用COVID-19 S1 + S2 S Spike mRNA載體疫苗疫苗。

此外，與mRNA疫苗劑量30-100ug相比，亞諾法SAM通用型疫苗可以以10ug更低的劑量進行免疫，產生具保護力的抗體效價。

美國FDA EUA批准的兩家COVID-19 mRNA疫苗大廠Moderna與BioNTech，其mRNA疫苗為使用離子化脂質做為遞送載體。在臨床試驗中，離子化脂質雖具有強大效能與免疫原性，然而也因引起不良副作用，例如疲勞、肌肉和關節疼痛以及頭痛等而受到關注。這些種種不良副作用迫使疫苗廠減少mRNA劑量，而侷限了抗體效價與中和抗體反應，尤其是針對變種病毒的抗體。SAM疫苗在免疫後會於細胞內部進行自我複製，因此SAM可使用較低的mRNA劑量和較少的脂質傳遞到細胞中，進而大幅減少潛在的副作用。

(工商 )