「大戶投」數位帳戶及「豐存股」成功吸引年輕人青睞，永豐金證券數位服務再升級，推出「線上影音直播」，由資深證券投資講師，以老手帶新手的概念，手把手解決客戶投資時遇到的各種問題，首場直播訂於3/26中午登場，鎖定目前大家最關心的議題「台股漲這麼高了，還可以存股嗎？」為主題，與投資人線上直接面對面。

永豐金證券指出，「大戶投」及「豐存股」推動逾一年以來，年輕投資人開戶參與的比重持續成長，2020年「大戶投」數位帳戶全年開戶數5.6萬戶；其中2.4萬人參與了「豐存股」-台美雙市場存股，締造15.6億的存股交易量(美股以匯率28.6元計)，在豐存股客戶結構中30歲以下年輕人佔比達3成，50歲以上佔1成，顯示存股數位平台受到年輕投資人的喜愛，也為資本市場投資注入年輕新血。

永豐金證券表示，數位時代的投資生力軍，習慣數位化溝通，不走傳統營業人員的電話與親訪服務，惟理解投資相關知識需要花時間學習，遇到問題沒有專業管道可以詢問，多是在網路上找資料敲鍵盤留言討論，年輕人常見的問題包括：現在可以存股嗎？不知道要投資什麼？怎麼下單？哪家的平台好用？何時可以買進？等，因此永豐金證券決定以「Live直播」的方式，讓專業投資講師在線上與投資新手們一起互動，直接在線上解決大家的投資疑惑。

首場直播鎖定投資人最關心「台股漲這麼高了，還可以存股嗎？」為主題，永豐金證券專業講師「Open講」將與投資人分享挑選存股的好用四大指標，包括PE本益比、PB股價淨值比、ROE股東權益報酬率和現金殖利率，告訴大家如何善用存股平台資訊，找出適合的標的，台股萬六當然還是可以存股。

首次直播將於3月26日中午12點半，在永豐金證券Youtube官方頻道首播，邀請對存股有興趣的投資朋友一同參予直播留言互動，未來還有依照投資人的需要以大家最關心的議題及各重投資實務問題，以直播和投資人互動分享解答。

(時報資訊)