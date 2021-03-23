拋售情緒緩，周一歐美原油期貨微漲；受市場對新冠疫情的擔憂影響，使得上周歐美油市下跌超過6%，沙烏地阿拉伯國家石油公司總裁納瑟爾(Amin Nasser) 表示，截至2021年底，全球石油需求有望達到9900萬桶/日。分析師也認為，下半年能源需求的改善趨緩了拋售情緒，為油價提供支撐。

然而據消息指出，德國計劃將防疫封鎖措施延長至4月，加上法國北部及巴黎地區已約有三分之一的人口被封鎖，短期油價仍將面臨不少壓力，其中美國原油漲幅0.2%，倫敦原油漲幅0.1%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨上漲0.13美元，報每桶61.55美元；4月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.83美元；4月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.96美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲0.09美元，報每桶64.62美元。(商品行情網)

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