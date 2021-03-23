1.鴻海(2317)：外資喊高聲浪不斷，三大法人昨日買超逾3.6萬張，推升股價創高，逼近135元。

2.興勤(2428)：去年獲利創新高，賺逾1股本，多方嗨翻天，上彈近半根漲停板。

3.勤凱(4760)：產能利用率滿載，今年業績要挑戰新高，股價重回漲升格局，站穩130元。

4.皇翔(2545)：股利誘因強大，早盤跳漲至43元之上。

5.華紙(1905)：4月紙張再漲一成，股價走高逾2%，創今年來新高價。

6.金麗-KY(8429)：KY題材敏感，股價承壓，重點逾3%。

7.恒耀(8349)：工廠祝融，不影響主製程，早盤股價硬挺，站上70元。

8.虹光(2380)：受買盤青睞，早盤拉出第3根漲停，股價登頂。

9.國泰金(2882)：去年稅後大賺760億元，擬加碼配息，早盤漲逾2%。

10.燦星網(4930)：擬配息3.5元，早盤跳空漲停。

11.東和鋼鐵(2006)：訂單看到年底，全年營運看俏，早盤漲逾3%。

12.奇偶(3356)：去年每股賺1.78元，擬配息1元，終結連三年零股息，激勵早盤彈漲6%，攻抵30元。

13.誠美材(4960)：買盤點火，連兩日亮燈攻頂，衝上兩年高價。

14.乙盛-KY(5243)：電動車題材火熱，鴻家軍強強滾，早盤火速攻頂，飆上天價81.4元。

15.為升(2231)：車電題材紅不讓，獲外資連2買相挺，早盤飆高6%，登波段高。

16.友達(2409)：前進五大場域，建構生態圈，昨獲三大法人買超加持，早盤攻高3%，挺進20元及近10年高。

17.群創(3481)：液晶窗問世，積極布局非顯示器領域，昨獲三大法人聯手買超10萬張，早盤彈漲4%，進逼20元。

18.彩晶(6116)：去年每股賺1.25元，昨獲外資及自營商聯手買超近3.9萬張，早盤放量勁揚3%，來到相對高檔。

19.聯詠(3034)：蘋果螢幕升級將加快，營運進補、外資喊價，早盤上揚逾2%。

20.達新(1315)：業外挹注獲利大增，惟本業表現平平，外資連2日賣超，股價位高修正，下挫逾8%。

21.凌陽(2401)：子公司ISP晶片接單滿載，激勵晨盤衝上31.65元漲停價，再寫波段新高價。

22.美食-KY(2723)：去年獲利逆勢回升，擬配息4元、殖利率約2.6%，早盤力漲逾3%，一度觸及168.5元之短波高點。

23.光罩(2338)：去年EPS達3.34元，2月每股賺0.86元，不畏列入注意股，股價續漲逾6%，登上波段新高點。

24.威盛(2388)：去年獲利47.22億元創19年高，激勵晨盤高漲逾7%。

25.通嘉(3588)：蘋果、缺貨題材，早盤躍上78.2元漲停，寫下短波高價。

26.矽力-KY(6415)：不懼列KY警示，營運可期護體，股價回彈漲逾4%。

27.再生-KY(1337)：去年每股虧4.88元，加上KY風波、油價干擾，晨盤重傷摔跌停價。

(時報資訊)