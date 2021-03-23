國際半導體產業協會（SEMI）今(23)日公布最新Billing Report（出貨報告），2021年2月北美半導體設備製造商出貨金額為31.4億美元，連續第二個月創下超越30億美元的歷史新高，較2021年1月最終數據的30.4億美元相比提升3.2%，相較於2020年同期23.7億美元則上升了32%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，由於多種終端應用市場對於半導體有長期的強勁需求，北美半導體設備製造商2月份出貨再度突破了30億美元。SEMI看好全球數位轉型將持續推動半導體設備投資的增長。

國際半導體產業協會（SEMI）日前表示，看好5G、高效能運算、車用等運用，將帶動半導體業成長，也促使半導體設備將步入超級循環周期，今年半導體設備銷售金額增長率由原本的年增一成上修至15%，且今年提前達到明年預估之水準。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸日前表示，2020年至2025年全球半導體營收年複合成長率將約5%，電腦運算與通訊將是半導體業最大市場，電動車與工業等應用市場也都有成長空間。

SEMI研究總監曾瑞榆表示，今年晶圓代工營收可望成長逾10%，包括5G、高效能運算、車用與物聯網是主要成長動能。

SEMI產業研究總監曾瑞榆針對全球半導體設備市場發展分析指出，去年全球原始設備製造商的銷售額約達690億美元，年增16%寫下新紀錄，預期2021年將再成長約15%，上看800億美元。台灣今年也預計重回市場領導地位。

台積電(2330)於先前法說會公布今年資本支出將達250-280億美元新高，比去年新高再增逾45%，將是帶動今年北美半導體設備出貨持續攀高的重要推手之一。

台積公司今年資本支出將達250-280億美元，再創新高，比去年新高172.4億美元，再大幅增加約45.6~62.4%。公司表示，因應先進製程與特殊製程技術發展，並因應客戶需求成長，因此大幅上調今年資本支出，其中80%將用於3奈米、5奈米及7奈米等先進製程，10%用於先進封裝技術量產需求，10%將用於特殊製程。

(時報資訊)