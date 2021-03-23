香港女星鍾欣潼（阿嬌）2018年嫁給台灣「醫界王陽明」賴弘國，去年5月證實離婚，結束14個月短命婚姻，阿嬌恢復單身後曾傳發福，最近靠吃減肥餐和運動逐漸瘦回原先體態。港媒報導，阿嬌近日分享自己下廚影片，大方公開減肥菜單，但網友發現影片中的阿嬌黑眼圈嚴重，有些老態，還疑似因減肥過快，臉部肌肉有些下垂，令人擔心。

阿嬌當年因來台灣拍戲，和賴弘國結緣相戀，兩人在美國、香港兩地辦婚宴，阿嬌更鬆口想拚生愛的結晶，去年5月阿嬌卻發聲明認了已簽分居協議，準備離婚，至於離婚主因，阿嬌暗示：「兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有什麼怨言」，其他都是私事，不願多談。

阿嬌早年有一張瓜子臉。（圖／中時資料照片）

阿嬌近年常被拍幸福肥。（圖／達志影像）

對於失敗婚姻，阿嬌受訪坦言：「我想我不會再結婚，結過一次就夠了，覺得自己不適合結婚，是沒有必要了！」並強調沒有復合可能，先前她因為喜歡小孩已經凍了3顆卵，未料後來走上離婚一途，又問她是否會繼續凍卵？她透露覺得過程太辛苦，加上自己是易胖體質，之後還會不會想生小孩就隨緣。

阿嬌曬出做菜影片，面容看似憔悴。（圖／取自《on.cc東網》）

阿嬌離婚後隨即投入工作，卻被發現身材、臉蛋大發福，和過去的盛世美顏大不同，拍攝《封神之妖狐王妃》劇照流出，一度傳出她已鏟肉成功，封她為「360無死角美女」，但片場照曝光，又被指似乎沒瘦多少。最近她在網上分享減肥餐食譜，主要由番茄、金針菇、娃娃菜、蕎麥麵煮成的蔬菜湯，健康又低熱量，但眼尖網友發現影片中阿嬌黑眼圈嚴重、有些憔悴，紛紛提醒她忙減肥也要多休息，別太操勞。

(中時新聞網)