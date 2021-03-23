不到5個月又失事！空軍下令停飛F-5E戰機 羅智強慟：再多口水也救不了飛官性命｜2021.03.22

行政院長蘇貞昌今日赴立院備詢前受訪，被問到F-5E失事是否要汰換、限水等問題時，並未正面回答，僅表示昨日打完AZ疫苗後，今天身體狀況沒有問題，也回擊外界不要什麼都唱衰、懷疑。

有媒體問到，F-5E連2次事故，座椅都有彈出，但飛行員仍然不幸殉職，是否有考慮換座椅或汰換F-5E，蘇揆回應，對於昨天的意外感到遺憾，也對殉職飛官表達敬意、感謝及不捨，並請家屬保重，現在會全力搜尋還沒找到的上尉潘穎諄，並查明失事原因，向國人報告，而該改進的，不要猶疑。

蘇揆指出，大陸一再對台灣騷擾，但台灣用盡全力守護國家及人民安全，堅守崗位的國軍將士非常辛苦，還請國人同胞多予支持，同時也譴責大陸對於區域和平恣意破壞，對台灣施加壓力，大家應該同仇敵愾，團結對外。

蘇揆說，昨天打完疫苗後，人都好好的，自己很有誠意率先施打疫苗，外界因為各種理由懷疑、唱衰，還說是作假，「難道昨天那些醫生、護士都和我一起做假嗎？」這樣以後誰敢看病？希望台灣可以往正面發展，不要什麼都唱衰、質疑。

蘇揆表示，台灣遭逢56年來最大乾旱，應該好好檢討，而過去3年多來，政府已超前佈署，把翡翠水庫引水到新北市、石門水庫飲水到新竹，並提前挖掘抗旱水井，也盡早開闢鳥嘴潭、伏流水等等。

蘇揆指出，若是過去的條件，早就已經限水，因為政府種種措施，所以多撐了這段日子，但乾旱還會持續多久，大家都沒把握，呼籲國人要節約用水，特別是用水大戶，政府也會就海水淡化、再升水飲用等等工作加快腳步，請國人多多支持。

(中時 )