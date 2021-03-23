「美中高層會談」及「美日防長會談」是拜登政府上任60天來，關於亞太區域和平安全最關鍵的兩個會議，國民黨副秘書長李彥秀表示，這兩場會議透露大陸的崛起，已開始挑戰美國全球霸主地位，台海成為中美2強博弈熱點；她並提醒總統蔡英文，「民進黨有責任帶領台灣人民在大國博奕下，走出一條我們的道路，而不是將台灣人民的安全福祉，孤注一擲成為梭哈的籌碼。」

美國防長奧斯汀與日本防衛大臣岸信夫16日在東京舉行「2+2」會談。岸信夫在美日防長會談結束後向媒體透露，他與奧斯汀就台灣海峽和平與穩定的重要性達成共識。岸信夫身為防衛大臣發言觸及台灣情勢，日媒認為實屬罕例。

接著，美國國務卿布林肯與白宮國安顧問蘇利文，18日、19日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及大陸外交部長王毅在阿拉斯加會談，雙方在首場公開對話中，對於台海及香港問題互不相讓，充滿火藥味，兩大國間的緊張對峙也因而檯面化。

對此，李彥秀今（23日）在臉書感嘆，這兩場受人注目的國際會議，台灣媒體關注的焦點竟然是「誰講話超時？」「美日聯手保台？」執政黨更樂於藉此轉移「反萊豬」與「護藻礁」的焦點。李彥秀點出，岸信夫強調的重點是「保護在台三萬日僑，」外交部還搞不清楚狀況，就連忙向「最親愛的大哥哥道謝。」將最嚴肅的「亞太和平與台海安全」，操作成一齣廉價的「政治叫賣。」

面對如此嚴峻的情勢，李彥秀認為，「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大。」大陸應該秉持和平互惠的精神，在對等互信的前提下，持續深化兩岸官方與民間的交流往來，「用理解代替曲解，用善意取代敵意。」

至於對執政的民進黨而言，李彥秀提出3點建議：

1.兩岸和平與安全乃國之大事，台灣人民生命財產幸福，萬不可為一黨、一人之私，輕率的進行政治操作以及情緒勒索，讓台灣的和平與安全每天都像「走鋼索。」

2.美中關係正處於重新調整的階段，世界兩強也不斷地在各個領域進行角力，蔡英文政府應「以小事大」，在其中爭取台灣最大的利益，而不是「擲骰子」般的押寶。

3.陸委會主委邱太三說，以「建設性模糊」秉持善意理解務實處理兩岸問題。其實根本不用捨近求遠，根據民調顯示，接近六成（58.9％）的民眾認為「九二共識」仍目前兩岸最好的政策，如果以「基於中華民國憲法的九二共識」與對岸交往，則獲得的支持度更高。九二共識就是兩岸最好的「建設性模糊」。

最後，李彥秀提醒，作為一個負責任的執政黨，民進黨有責任帶領台灣人民在大國博奕下，走出一條我們的道路，而不是將台灣人民的安全福祉，孤注一擲成為梭哈的籌碼。

(中時新聞網)