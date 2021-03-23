空軍7聯隊志航基地2架F-5E戰鬥機昨(22日)在空中擦撞墜毀，中尉羅尚樺殉職、上尉潘穎諄失蹤，昨晚已在在九棚大沙漠岸際發現1只鞋子飛行員的鞋子，上午軍方加大能量，結合警消及海巡至少300人，以滿州港仔村為中心點分3大區進行搶救，最北至台東南田、南至鵝鑾鼻雷達站，海上同時有8艘艦艇與在空飛機同步搜尋。

軍方今天加大能量進行陸海空大搜救，派遣300人沿海搜尋潘穎諄上尉，圖為海巡弟兄沿著海岸搜尋。(海巡署提供)

【F5E擦撞】陸海空大搜救，今300人沿海搜尋潘穎諄上尉。(海巡署提供)

但由於當地海象惡劣，且昨天已經發現部分機體殘骸，但最擔憂的是，雖然雷達消失點距離海岸僅1.3海浬，不過當地海域也相當深，對於搜救極度不利。

軍方指出，22日晚間8點半，搜救人員在靠近九棚大沙漠的岸際發現一只鞋子，經空軍單位鑑定後，確定是飛行員的左腳鞋，但為何人所有尚未知。此外，也在距離發現彈射椅的3.5公里處發現救生衣、機體殘骸。

昨天晚間，包括台東海巡隊、恆春海巡隊6艘巡邏艇，以及海軍2艘艦艇，都在旭海漁港附近海域進行棋盤式搜尋，空軍也派出C-130運輸機投射照明彈，P-3C反潛機進行空中中繼，徹夜在海域、岸際搜尋。

為搶與搶救時間賽跑，今天更加大能量，派出搜救機14架次、地面派出軍、警、消、海巡3百餘名弟兄，沿著海岸線持續蒐尋失聯的飛官潘穎諄上尉。

目前在恆春三軍聯訓基地進行訓練的部隊，也派出前往協助搜救，根據軍方表示，表示，23日的搜救以港仔村為中心點，分為主要、次要路線，主要路線是北至旭海安檢所、南至鹿寮哨，南北縱長18公里，而次要則再往北至台東南田、南至鵝鑾鼻雷達站，整體分為3大區，北區、南區以及往西3公里的搜山區，以九鵬基地為主，同時還有岸際搜尋。

(中時新聞網)