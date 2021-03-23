根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞報導，隨著交易截止日逼近，NBA聯盟各種交易傳聞愈演愈熱。鵜鶘正在洽詢「球哥」朗佐鮑爾的交易可能性，其中一個最主要原因就是球哥要求新賽季年薪2000萬美元，這是鵜鶘無法接受的價碼。

查拉尼亞表示，鵜鶘不是不喜歡球哥，而是朗佐鮑爾本季年薪1100萬美元，球季結束後將成為受限制自由球員，如果鮑爾要求年薪2000萬美元，將造成鵜鶘整體薪資架構的龐大壓力，畢竟鵜鶘才剛給了英格拉姆一張大合約，下賽季布雷索和亞當斯的薪水分別是1810萬美元、1710萬美元，導致鵜鶘的團隊薪資暴漲。如果鵜鶘無法和鮑爾達成協議，那麼鮑爾有可能在球季結束後離開紐奧良，這是他們最不希望看到的，因此鵜鶘正在評估鮑爾的交易可能。

本賽季至今球哥郎佐鮑爾場均14.2分、4.2個籃板、5.6次助攻、1.3抄截，表現還算不錯。

(中時 )