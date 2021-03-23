有鑒於提升廣告水準及創意根源，並向下紮根培育學子，時報金犢獎以『初生之犢不畏虎』的精神，和學校共同培植學生向專業邁進，讓學生學習內容更貼近市場需求，第三十屆時報金犢獎校園巡迴分享會首發登場為臺南高商廣設科，說明會現場聚集兩百餘位學生，孫聖和科主任及獲獎老師徐偉能、翁肇偉、陳依玲，以及李冠毅、餘佩玲、劉姿廷等七位老師帶領學生共同與會。

時報獎執委會特別頒發感謝狀予臺南高商廣設科的老師們。(圖/時報獎執委會提供)

臺南高商於2020年參加時報金犢獎，勇奪兩座新銳獎，成為南臺灣獲獎數最高的高校，這份榮耀給予參賽師生無上的肯定。故此，分享會活動中的「金犢回娘家」，特別邀請到第29屆時報金犢獎獲得新銳獎的優秀同學，上臺分享他們創作的心路歷程，從數千件作品中獲得台灣區前十名實屬不易，創作過程不免有需要克服的難題，但卻是學習過程最好的歷練，經過這次競賽經歷後，更激起他們在第30屆時報金犢獎勇奪金獎的鬥志！

第29屆金犢獎新銳獎得主，得獎作品格力高命相館，分享創作歷程。(圖/時報獎執委會提供)

第29屆金犢獎新銳獎得主，得獎作品想像力，分享創作歷程。(圖/時報獎執委會提供)

針對金犢三十，主辦單位特別推出「群星共創賀金犢」，請同學發揮創作專長，在便利貼上畫出對金犢獎的專屬祝賀，最終將集結所有同學的創作，拼貼成圖元風的大型視覺展示在頒獎典禮，象徵祝福與成就。

臺南高商廣告設計科熱情響應金犢30祝賀活動，紛紛拿出渾身解術，作出獨特創意。(圖/時報獎執委會提供)

本次分享會特別邀請陸陸參拾陸創意總經理紀淵字做專題演講，主題為：為什麼要畫畫？小紀老師由他的創作生平談起，從出國遊學、到成立公司，以及他如何找出他的創作靈感，這些經歷點亮了許多同學的創作夢想，演說結束後同學們和小紀老師熱情互動，也讓同學們在日後奠定堅持創作的目標，未來方能成為業界的佼佼者。

第三十屆時報金犢獎春季賽收件截止期為5月15日，秋季賽收件截止期為10月10日，策略單主題有保生大帝文創設計獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選APP品牌形象廣告設計獎、崑崙關設計獎，其餘題目陸續推出當中。

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(中時新聞網)