就在台灣政府官員率先施打牛津AZ疫苗後，23日傳出，韓國總統因六月要至英國觀摩G7(七大工業國組織)會議，故也先注射AZ疫苗。

韓國青瓦台23日表示，在66歲的第一夫人以及九位政府高層，包括安保室長徐薰(Suh Hoon)陪同下，68歲文在寅等一行人的接種地點，選在其辦公室附近的一間市中心社區診所。

早先，英國首相約翰遜（Boris Johnson）邀請韓國，印度與澳洲至G7會議觀摩。

2月底開始，為抑制新冠疫情擴散，與儘早在11月前實現群體免疫，韓國政府就把暴露在新冠疫情中的一些高危險醫療人員，與部分重症病患，當作第一批施打對象。

同時從3月起，韓國外交人員與軍人等需要執行公務者，也陸續接種新冠疫苗。

另外，在當地政府背書下，指出AZ疫苗與獲報的血栓之間，兩造間沒有證據顯示有關聯性。因此，也重新開始對65歲與以上老人，開放施打AZ疫苗。之前，因此疫苗安全性遭質疑，故韓國停打一陣子。

牛津AZ新冠疫苗需要打兩劑，注射中間期得間隔8到12周不等。

(時報資訊)