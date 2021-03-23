一直以來，Marley的真無線藍牙耳機以有著濃濃的自然文青風格，這次將推出一款價格在新台幣3,000元以下的Champion真無線，一樣維持著傳統，以竹子當作耳機按鈕的主體，沒有太多花俏功能，以自然、永續、文青風格，只有作為一副真無線藍牙耳機最重要的低延遲和高音質，作為今年切入藍牙耳機市場的產品。

【機體外觀】

耳機本體

環保再生材質讓Marley Champion超級輕盈，單耳僅重6克，加上體積小巧，戴入耳朵不會有壓迫感，而且橢圓形的設計也讓耳機不易掉落，重點是被動隔音效果也良好，能有效阻檔一些經聲音進入。然而，防水等級僅IPX4，注意不要將其拿到水龍頭下沖洗或泡水。

Marley Champion耳機本體外觀(圖/耳機人提供)

充電盒

Marley Champion充電盒外觀(圖/耳機人提供)

充電盒也是使用再生材質，外型很像貝殼，能夠一手掌握，放在包包、口袋也不會佔空間。裡面的磁吸插槽能夠很好地吸附耳機，不會晃動。至於充電孔，則在充電盒的側邊，採用的是type-C的規格。

盒裝內容

Marley Champion盒裝內容(圖/耳機人提供)

這次提供的配件非常簡單，僅有一條type-C充電線和一對額外的矽膠耳塞。

【Marley Champion － 規格及特色】

連接及延遲

採用藍牙5.0連接技術，將耳機從充電盒取出後，便能在手機的藍牙清單上看到「Champion」，點選立即完成，過程一點也不繁雜。

另一方面，支援SBC、AAC兩款音訊編解碼器，使用iOS的槍聲搖動app來測試延遲，按下扣板機後，槍聲和螢幕上的火花幾乎同時出現，感覺不太到什麼延遲。

操作控制

Marley Champion透過聽筒頂端的實體按鍵來控制，可以播放／暫停、前／後一曲、接／掛電話，以及呼叫語音助理，要注意的是，音量並無法透過耳機來調整。

續航力

耳機單次充飽電後，可以使用大約8個小時；搭配充電盒使用，整體可以長達約28小時。採用type-C充電規格，支援快速充電，充電15分鐘即可使用2小時。

通話

Marley Champion採用立體聲語音通話(圖/耳機人提供)

採用立體聲語音通話，實測時對方表示能夠清楚聽到我方聲音，沒有辨識上的困難。

聲音表現

延續Marley一慣的深沈低音，Champion的低音自然、下潛極深，Bass聲線圓潤渾厚，彷彿身在低音海中，跟著載浮載沉。不過，並不像大部分強調低音的真無線藍牙耳機會掩蓋掉中、高音，Champion的中音和高音均能被表現出來，不會因大量的低音而消失。整體聽起來很穩暖，如果音場能在開闊一點，就不輸一些高價位的真無線藍牙耳機。

【心得總評】

Marley Champion音質不錯，不受掩蔽。(圖/耳機人提供)

整體來說，Marley Champion並不是一款非常厲害的真無線藍牙耳機，沒有很多現在流行的新功能，但是對於作為一副「耳機」來說，其提供了相當不錯的音質，低音深沉渾厚，中音和高音平穩表現，不受掩蔽。因此，如果單純只有聽音樂、看影片的需求，售價新台幣2,380元且能提供低延遲、高音質的Marley Champion將會非常適合您。

(科技)