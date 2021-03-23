蔡英文總統上周來台中參加活動時，提及希望中火能燃氣換燃煤氣。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

中火空汙議題，蔡英文總統、台中市長盧秀燕在磐石會活動正面交鋒，盧秀燕23日表示，桃園藻礁事件引起全國民眾關心國家能源問題，蔡總統日前來台中提及希望中火能燃氣換燃煤氣，她代表台中市政府表示歡迎，但增加燃氣時，部分燃煤機組一定要拆除，不是除役。

盧秀燕今在市政會議表示，蔡總統提出燃氣換燃煤，她要代表台中市政府表示立場、表示歡迎，但希望比照其他的縣市，增加燃氣機組的時候，部分燃煤機組要拆除。

台中市擁有全國最大電廠台中火力發電廠，多年來中部眾飽受空汙之苦，盧秀燕強調，個台中火力發電廠10部都是燃煤機組，這些燃煤機組不是超臨界也不是超超臨界，而是老舊的機組，中火貢獻最多，提供全國民眾巨大的發電量，台中市民受害最深，因為使用老舊機組燒煤，造成空汙相當的嚴重。

盧秀燕指出，要整體要解決國家能源的問題，解決空汙的問題，上周蔡總統到台中市時，曾經提及希望在中火能夠燃氣換燃煤，對於燃氣換燃煤，她要代表台中市政府表示，我們的立場，我們表示歡迎。

她強調，希望比照其他的縣市，當增加燃氣機組的時候，一定要增加部分燃煤機組拆除，不是如台電所說的除役不拆除，備而不用，或者是備用，台電不準備比照其他的縣市拆除，而是繼續保留燃煤機組。

「台中市政府強烈的呼籲，燃氣機組比燃煤機組功率大很多，一部燃煤燃氣機組的發電效率大於兩部燃煤機組」，盧秀燕說，如果中央要在台中市火力發電廠增加兩部燃氣機組，至少要拆除四部燃煤必須拆除，不可以再留存。

她指出，台中市希望能夠拆除燃煤機組，中火燃煤機組發電量全國最大化，是550萬千瓦，若增加兩部燃氣機組拆除4部燃煤機組，發電量沒有減少還增加，因為燃氣機組的發電功率很大，以增加兩部燃氣機組，拆除4部燃煤機組，中火的發電量甚至可以達到590萬千瓦。

盧秀燕說，拆除4部燃煤機組就可以減少空汙，強烈建議中央燃氣換燃煤，但一定要增加1部燃氣，拆除2部燃煤機組。

(中時 )