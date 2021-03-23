火鍋料中常見的蟹肉棒，包裹在外面那層薄薄的塑膠套，到底可不可以煮？許多人認為，塑膠套是耐熱材質，一起下鍋煮，蟹肉棒才不會散開，不過食藥署表示，多數人都做錯，甚至有人會連塑膠套一起吃掉，令人意外，其實料理前拆掉塑膠套才是最保險的做法。

有一派說法認為，塑膠套加熱會溶出有毒物質；另一派則認為，耐熱材質的塑膠套可以使蟹肉棒不會散開，甚至可以保存鮮味。到底煮蟹肉棒時，外包裝的塑膠套要不要先拆？對於各界說法眾說紛紜，食藥署公布正確解答，打破一般人的迷思。

食藥署在臉書《食用玩家-食藥署》發文解釋，塑膠是一種高分子聚合物，而塑膠材料分很多種類，每種材質都有不同的耐熱溫度，例如：聚氯乙烯(PVC，耐熱60~80 ˚C)、高密度聚乙烯(HDPE，耐熱90~110 ˚C)、聚丙烯(PP，耐熱100~140 ˚C)、聚碳酸酯(PC，耐熱120~130 ˚C)。

食藥署表示，塑膠類材質在高溫下的結構相對較不安定，因此不建議長時間置於高溫烹煮的環境，建議還是不要嫌麻煩，料理前拆掉塑膠套才是最保險的做法，多一個步驟多一分保護。

真相曝光後讓許多人意外，原來過去都做錯了，甚至有人在食藥署臉書留言「我媽都把塑膠套一起吃掉」，讓其他網友大喊「母湯！」，還有人說「管他會不會散開，健康最重要」、「散開配麵也很好吃」。

「蟹肉棒」下鍋煮要拆膜？ 網路引熱議

(中時新聞網)