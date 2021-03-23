南韓30歲知名演員兼歌手秀英，近日以電影《今天決定我愛你》中的五月一角，再度受到矚目。近日，秀英在個人社群平台上曬出多張雜誌側拍畫面，大方秀出修長美腿，令粉絲們相當驚艷。

秀英在女團「少女時代」時期，便以亮麗外表與170cm的高䠷身材受到矚目，天生就是衣架子的她無論穿什麼，都能掀起一股帶貨熱潮，也成為不少廠商與雜誌指定合作的女星之一。日前，秀英在個人IG上公開過一系列新加坡時尚雜誌《女友》所拍攝的封面照，她在其中穿上多套造型，展現帥氣女子力。

昨日(3/22)秀英再度更新近況，PO出拍攝封面時的「零修圖」側拍，只見她除了穿上先前公開過的oversize上衣搭配休閒寬褲造型外，還展示了紅白條紋上衣及藍色宮廷風西裝襯衫造型，其中一套黑色深U修身洋裝，更以下往上的拍攝角度，將一雙美腿顯得更加纖細修長，網友看了紛紛留言「姊姊的腿又變長了」、「長腿太絕」、「根本超模身材」，少時好姊妹孝淵也忍不住跳出來大讚「哇~帥到愛上妳」，吸引超過21萬人按讚。

秀英自2017年轉向戲劇圈發展後，一連演出電視劇《擺飯桌的男人》、《如實陳述》、《Run On》，及電影《霹靂嬌鋒》，以自然又精湛的演技受到觀眾好評，近日再以電影《今天決定我愛你》引起熱烈討論，日前還傳出秀英將與少女時代成員合體發行專輯，令粉絲們相當期待。

(中時新聞網)