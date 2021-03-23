29歲大陸女星鄭爽過年前被舊愛張恒爆料找代理孕母，小孩還沒出生兩人就鬧翻分手，鄭爽還爆粗口抱怨拿不掉小孩，鬧得沸沸揚揚，昨日2人為了撫養權，在美國丹佛正式開庭，過程透過網路全程轉播，鄭爽首度承認和張恒有2個小孩，也透露不想自己生孩子的原因。

出庭應訊的過程中，鄭爽坦言自己現在住在丹佛一間公寓，簽證可停留6個月，目前沒有任何演藝計畫，「現在要看我自己和孩子的日後安排。」至於找代理孕母的原因，她表示現在還年輕，為了漂亮經常節食瘦身，但會影響健康和生育，因此和張恒討論過後，決定聯絡代孕相關機構。

鄭爽透露，她和張恒在2019年9月27日終止關係，雖然對孩子沒有達成具體共識，但經過初步討論決定，「會讓他們回到中國，由2人一起撫養 ，張恒也同意這樣的決定。」她更強調，會到美國來打官司，是為了要爭取小孩的單獨撫養權。

鄭爽指出，她是孩子的媽媽，張恒是孩子的父親，但因為不確定2人的感情是否還能延續，因此堅持要成為小孩的「單獨父母」，「我考慮想成為孩子們單獨的父母，而不是一起分享」，和張恒劃清關係的意味濃厚，而她也在庭上承認，2個孩子分別是2019年12月19日、2020年1月4日出生。

(中時新聞網)