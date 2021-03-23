網安設備廠瑞祺電通(6416)透過併購澔楷完成營運技術（OT）開發布局，應用於汽車、半導體、物聯網等產業，並順利拿下歐系及日系車廠專案。由於母集團鴻海(2317)積極揮軍電動車產業，瑞祺電預期將扮演網安設備供應商要角，增添未來發展想像空間。

瑞祺電股價自15日起漲，近日上攻力道明顯轉強，續昨（22）日爆量強攻漲停後，今（23）日開高後再放量飆升9.09％至150元，創去年9月中以來半年高點，早盤維持逾5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人上周買超135張，昨日擴大買超190張。

瑞祺電2019年6月斥資4.05億元，取得澔楷科技4成股權，新增整合型通訊系統產品線，成為營運第三隻腳，將與軟體定義廣域網（SD-WAN）擔當成長2大引擎。去年6月底再斥資1.97億元加碼，將持股比重提升至60.64％，以深化合作及提升獲利綜效。

瑞祺電產品主要以Intel技術為基礎，併購澔楷後將產品延伸至ARM（安謀）架構平台，搶攻5G時代網通資安需求商機，產品組合優化亦帶動毛利率提升。雖然澔楷因大單出貨遞延，去年第三季起營運動能轉弱，但公司預期今年營運可望谷底反彈。

據了解，瑞祺電與澔楷已有多件專案產生綜效，並順利取得歐系及日系車廠專案，可望帶動今年營運成長動能。公司去年底法說時預期，應用於汽車、半導體、物聯網等產業的營運技術（OT），預期對今年營收貢獻將提升至10～15％。

瑞祺電尚未公布2020年財報，自結合併營收54.65億元、年增達23.33％，順利改寫新高。前三季歸屬母公司稅後淨利2.93億元、年增達38.39％，每股盈餘（EPS）4.22元，優於前年同期3.18元，雙創同期次高，且已賺贏2019年全年。

瑞祺電2021年2月自結合併營收3.88億元，雖因工作天數較少而月減6.35％、降至近4月低點，仍年增達13.22％，改寫同期新高。累計前2月合併營收8.03億元、年增1.49％，亦創同期新高。

展望今年，瑞祺電預期隨著寬廣布局效益顯現，對今年營運審慎樂觀看待、有望漸入佳境，目標續繳雙位數成長表現。而受客戶調節庫存、專案大單出貨遞延影響，去年下半年營運動能轉弱的澔楷，今年營運動能亦有機會谷底反彈。

(時報資訊)