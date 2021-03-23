在上周的美中2+2會談與周一就新疆人權問題對中國祭出制裁之後，美國白宮表示，美方正在評估對中國的下一步行動。此外，美國貿易代表署（USTR）表示，新任美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）已經與英國國貿大臣特拉斯（Liz Truss）通過電話，討論雙邊貿易談判，以及中國不公平貿易手段等議題。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）周一在記者會上表示，美方不能排除對中國採取任何進一步的行動，且美國也持續對中國新疆地區的人權問題感到擔憂。

美國貿易代表署周一表示，貿易代表戴琦與英國國際貿易大臣特拉斯已經通過電話，討論的內容包括她正在審查川普執政期間的美英貿易談判，以及共同解決中國和其他非市場經濟體的不公平貿易手段。

戴琦與特拉斯亦同意在主要議題上合作，包括終結新冠肺炎疫情、解決民航機補貼爭端、推動世貿組織改革、氣候變遷、強迫勞動，以及支持聚焦勞工的貿易政策。

稍早前歐盟率先宣布就新疆人權問題制裁4名中國官員與新疆公安局，隨後美國、英國與加拿大亦在周一宣布就新疆問題對中國實施制裁，此次西方主要國家決定協同作戰，顯示美國總統拜登尋求與盟國聯手對抗中國的外交戰略似乎已展現初步成果。

(時報資訊)