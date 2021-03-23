空軍2架F-5E單座戰機22日下午3點許驚傳擦撞意外，羅尚樺搶救後仍宣告不治，潘穎諄上尉仍在搜救中。但有媒體報導，此次事件的導因是因「炸射訓練大脫靶」，造成後續演練脫序，進而引發後續一連串事故，空軍司令部嚴正發布新聞稿駁斥，表示皆為不實傳言。

空軍司令部指出，針對媒體報導「F-5撞機始末大曝光！導因居然是炸射訓練大脫靶」乙情，空軍司令部今（23）日鄭重表示，內容與事實不符，請外界勿以不實傳言，傷害國軍士氣。有關肇因，目前刻由專案調查小組實施查證，籲請外界勿臆測。

空軍表示目前正全力搜救失蹤的潘穎諄，昨晚已在在九棚大沙漠岸際發現1只鞋子飛行員的鞋子，上午軍方加大能量，結合警消及海巡至少300人，以滿州港仔村為中心點分3大區進行搶救，最北至台東南田、南至鵝鑾鼻雷達站，海上同時有8艘艦艇與在空飛機同步搜尋，並會派員在山區搜尋。

(中時新聞網)