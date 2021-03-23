晶華酒店衝刺住房率，因應故宮博物院特展推出「春遊故宮·帝后之旅」，力推入住豪華客房專案，每周六、日由雙層觀光巴士帶領出發，邀請專家老師導覽特展、加價品嘗故宮晶華港點吃到飽、並DIY專屬甜點，IG打卡最夯的「仕女豆沙包」更首度在媒體前亮相，體驗最高規格的文化洗禮。

疫情持續影響著人們的生活，除了出差、旅遊等跨境活動之外，公眾的藝文休閒選項也隨之受限，位於臺北的國立故宮博物院成為世界五大博物館當中，唯一仍正常營運、持續接待來自各城市旅人的藝文重鎮，即日起至4月6日，故宮隆重舉辦「權力的形狀—南薫殿帝后像特展」與旅人共學共好。

國立故宮博物院在日前的一項網路媒體旅遊意願調查當中，與陽明山以及臺北市立動物園並列為旅客來台北旅遊時最想前往的景點前三名，台北晶華酒店在故宮博物院院區內擁有食藝文化據點--故宮晶華，便期望能連結三方優勢，為前來台北旅遊的消費者安排一場食宿、交通以及文化育樂全包式的旅遊行程。

預訂「春遊故宮·帝后之旅」的消費者華可以乘坐雙層觀光巴士自酒店前往故宮博物院，接著將由專業的導覽老師進行「權力的形狀—南薫殿帝后像特展」導覽，旅人可以一窺帝后威儀，沉浸在歷史文化的故事當中，導覽結束後可加價前往故宮晶華享用國內外旅客一致推崇的美味珍饈—港點吃到飽，並由主廚教學DIY手作IG最夯的「仕女豆沙包」，享受一趟兼具食、藝、文的台北深度慢遊。

此次故宮博物院展出的「權力的形狀—南薫殿帝后像特展」，精選出25幅宋、元、明朝的帝后圖像，其中包括首次展出的大禹立像、宋宣祖與宋宣祖后坐像，以及高達270公分的唐太宗像，氣勢驚人。故宮博物院研究員表示：古代帝后為讓自身的形象留存於世，會請到宮廷畫師到宮中描繪畫像，從這些留存下來的畫作，後世能夠一睹當時位於權力至高點的皇帝、皇后的形貌，從容貌、儀態到服飾細節、座具圖案等眾多微小的細節中，一窺權力的形狀和面貌，進而揭開古代帝后神秘的面紗。

這些寶貴的畫像最早是存放在紫禁城中的茶庫當中，乏人問津許久，某日有人發現後上報乾隆皇帝，乾隆才召來專人一一修護、清點並妥善保存於南薰殿。研究員也提到，故宮博物院內的館藏中，就屬紙絹類藏品最為脆弱，每次展出後，都要經過18個月以上的休養維護，方能好好保存，因此每次的展出都是相當難得且珍貴的。

「春遊故宮·帝后之旅」兩人成行，每周六、日成團出發，內容包括豪華客房兩天一夜住宿，CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐、台北雙層觀光巴士單趟旅程，國立故宮博物院特展門票及專人隨行導覽解說。每人加價1,000元即可品嘗故宮晶華的「港點吃到飽」並DIY專屬甜品—仕女流砂包，將文化結合旅遊，體驗充實而豐富的春日小旅行。

(中時 )