睡眠品質對健康和生活來說都很重要，睡姿不但會影響睡眠品質，同時在命理學中也能象徵一個人的命運。運勢命理網站「知命命理」分享，4種常見的睡姿反映了性格特徵，同時也隱藏了人一生的運勢，平躺、側睡、屈身睡都是好命的睡姿，唯有趴著睡的人事業運不順，生活也不太如意。

▍1.平躺而睡

睡覺時平躺著，呼吸均勻，很少翻身，不說夢話，臉上的表情安然寧靜，這是最舒適的睡姿。這種睡姿的人性格好，為人寬厚，待人溫和，人們都喜歡與此人來往，生活和工作中大家也都願意幫助他，所以事業運較好。

▍2.趴著睡覺

如果一個人喜歡整晚都趴著睡覺，則代表此人心胸狹窄，嫉妒心強，凡事以自我為中心，不在乎其他人的想法和需求。如果不對他人付出真心，別人自然也不會真心以待，因此，這類人的人際關係比較差，在工作中也沒什麼人願意跟他共事，再加上此人目光短淺，在事業上難以取得什麼成績，生活也不太如意。

▍3.側身而睡

睡覺喜歡側臥，且總是習慣朝向一邊的人，都比較有自信，做事努力認真，不喜歡半途而廢，無論從事什麼行業，都能取得不錯的成就，而且財運較好，一生運勢也是穩中有升，有很大機會能夠成為大富大貴之人。

▍4.屈身而睡

屈身而睡，就是指睡覺時喜歡側躺著把身體蜷縮起來，這種睡姿的人一般比較有韌性，屬於越挫越勇的類型，不管遇到什麼困難，都會勇往直前，不退縮。由於此人性格堅毅，責任心強，因此容易得到貴人相助，貴人運較好，透過自身不斷努力和貴人的幫助，在自己喜歡並擅長的事情上，往往能夠獲得非凡的成就。

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(中時新聞網)