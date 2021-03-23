俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天訪問中國時，戴著一枚印有不雅口號反封鎖措施的口罩，但俄羅斯外交部稱這枚口罩很適合他。

路透社報導，這枚黑色口罩印的英文標語，把所有母音都移除，僅剩下FCKNG QRNTN（該死的隔離），意在表達配戴者對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）隔離防疫措施的態度。

俄羅斯外交部表示，這枚口罩是隨行記者在拉夫羅夫昨天71歲生日時送給他的。

俄羅斯外交部在社群媒體發文說，「這枚口罩與口罩上的口號都很適合部長」，似乎意指拉夫羅夫受夠了防疫封鎖措施。

不過，拉夫羅夫今天與中國外交部長王毅見面時，戴著另一個沒有印著口號的口罩。俄羅斯「工商日報」（Kommersant）報導，兩人討論到兩國與美國間的緊張關係。

莫斯科居民現在搭乘大眾運輸工具仍必須配戴口罩與手套，但有關當局仍不願實施去年爆發第一波疫情時祭出的嚴格封鎖措施，僅依賴針對性措施防疫。

俄羅斯國家電視台主持人基榭廖夫（Dmitry Kiselyov）稱讚拉夫羅夫戴著這枚口罩。他在加密通訊軟體Telegram上表示：「俄羅斯的防疫成效優於其他西方國家，這位部長此舉是為了向每個對俄羅斯說教的人表達他的態度。」

(中央社)