大陸逐漸走出新冠肺炎陰霾，且復甦速度超越想像，根據金融集團安聯調查報告顯示，大陸政府逐漸減少對經濟的援助支持政策，對比2008年金融海嘯長達一整年的援助政策，陸此次只花了9個月就帶上高峰。

金融海嘯後期中國帶領全球經濟重回軌道，其政府長期的支持政策相當關鍵，此次同樣面臨重大經濟衝擊，大陸則展現更強勁的回彈力道，去年經濟成長率2.3％，雖寫下30年來新低紀錄，卻是全球經濟衰退期間，唯一一個正成長的主要國家。

安聯分析指出，去年初新冠肺炎爆發初期，陸馬上採取預防性的政策，包括降低利率在內的貨幣寬鬆政策，有效遏止經濟快速惡化，因此後續復甦政策的力道也比過去還要輕微。

另外，美國總統拜登本月拍板1.9兆美元的復甦政策，將有助於大陸經濟更加成長，安聯預估，此次紓困案將為大陸在今年與明年帶來超過600億美金的出口收入。

出口需求增加讓本就相當靈活的內部經濟更加活耀，政府當局將不再擔心經濟成長受影響，並更有餘裕處理內部問題，裕利安宜（Euler Hermes）資深亞太經濟學家Francoise Huang認為，此次大陸會將重點放在解決國內問題上，而不會提供更多的國際支持。經濟學家Francoise Huang補充說明，大陸政策重點將聚焦在大陸金融的脆弱性，並降低房地產和金融市場過熱的風險。

(中時新聞網)