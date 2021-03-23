玉山金控連續3年響應「Earth Hour地球一小時」全球最大規模的環保節能行動，擔任主力協辦企業，更自發性延長關燈時間，國內139家分行及海外28個營業據點將於3月26日至28日，連續三個晚上全面關閉招牌燈及外牆燈，也透過全國ATM、玉山官網、Facebook玉山招財納福喵喵粉絲團及分行海報邀請顧客及供應商共同參與，以實際減碳行動改善氣候變遷問題，為地球盡一份心力。

「Earth Hour地球一小時」是2007年由世界自然基金會 ( WWF ) 在澳洲雪梨發起，選在每年三月最後一個星期六當地晚間8點半至9點半，邀請民眾關閉所有耗電的能源，以實際行動重視全球暖化等議題。

玉山也與荒野保護協會推動「關燈一條街」，串聯商家關閉不必要的能源、「打開你的夜視鏡」全台夜觀活動、「氣候變遷係金A」11場系列講座及「City Nature Challenge」棲地物種大調查、「土地上的微革命」線上影展…等活動，期望藉由活動的舉辦，提升民眾對氣候變遷的關注，以及對生態與自然棲地的關心。

此外，玉山也以實際行動打造綠色永續環境，持續汰換老舊耗能空調及燈具設備，2020年節電量約208,273度，相當於減少106噸碳排放量、連續4年自發性於夏季用電高峰期舉辦「關燈100日」活動，在全台共139個分行，全日關閉分行招牌燈、外牆燈及電視牆，累積節電共258,850度，相當於為地球減少132噸碳排放量。同時，也邀請玉山卡友共同響應減碳行動，於2021年6月30日前首次申辦帳單e化，且於登錄後新增一筆一般消費，即贈紅利點數1,300點，減少帳單紙張使用與郵寄的碳排放量。

玉山金控積極接軌國際永續發展趨勢(SDGs)，持續深耕ESG領域。透過長期的承諾與系統性的做法，不斷精進與創新。除訂定長期減碳、減水及減廢目標，持續導入ISO50001能源管理系統、ISO14001環境管理系統、ISO14064溫室氣體盤查與ISO14046水足跡盤查。也透過金融本業的力量，發行綠色債券、零碳信用卡、綠建築貸款等永續金融商品。期望從企業自身出發，攜手顧客一起參與，共同以實際行動打造綠色永續環境，用心呵護我們的地球。

(中時 )