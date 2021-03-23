疫苗調閱小組爆爭議 費鴻泰狠批：惱羞成怒

台灣首批11.7萬劑AZ疫苗，22日起全台醫護開放接種，行政院院長蘇貞昌昨一早赴台大打全台第一針，陪同的衛福部部長陳時中一併施打，不過施打過程並未開放媒體拍攝，僅在事後公布施打疫苗的照片，引發外界諸多猜疑。有網友就整理出3大疑點，不解為何不直播施打過程？且如何證明施打真的是疫苗，而非生理食鹽水或葡萄糖。

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Dcard上有一名網友提出3疑點，首先是為什麼蘇、陳要搶在醫護前面打疫苗？畢竟最可能接觸感染者的是第一線醫護人員；第二，為什麼不用高倍率攝像頭直播？現在相關技術都很發達了，圖像甚至是影片都可以後製、合成，直播影像雖然也能造假，但至少比事後發的影片、圖還更可信一點。

第三，該網友表示，如何證明施打的是真的？「打的是生理食鹽水還是葡萄糖」，沒有公開施打過程的影片，誰知道針筒裡是什麼？

不過對此，有網友並不認同，認為各國才傳出血栓疑慮，為消除疑慮，蘇、陳才帶頭施打安定人心。

但仍有一派人認為蘇貞昌此舉啟人疑竇。國民黨立委鄭正鈐昨在臉書痛批，「蘇貞昌打第一針不公開，是愚民還是耍白癡？」越不透明就會越讓人猜疑。國民黨高雄市議員李雅靜則在臉書表示，非常肯定行政院長蘇貞昌，為讓國人對AZ疫苗產生信心，率先施打，但不公開讓媒體拍攝，完全失去讓國人安心的本意，原本美事一樁，卻因做半套反而讓人更沒信心。

對於外界質疑不開放拍攝有造假之嫌，陳時中昨受訪時表示，沒有做假的必要。蘇貞昌今早赴立院備詢時回應表示，「有那麼多醫生護士跟我做假，這樣誰還敢看病？」

(中時新聞網)