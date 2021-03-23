中美高層戰略對話19日結束，會中互動引發外界高度討論。國民黨高雄市議員劉德林22日表示，看到中國在短短120年內恢復民族自信，他倍感驕傲，尤其是中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪嗆美方那2句：「中國人不吃這一套！」、「美國沒資格居高臨下對中國說話！」讓他聽了心裡感覺「真爽！」，真心以中華民族重新站起為榮，但也盼大陸能更寬容對待兩岸問題，以歷史血緣取代劍拔弩張。

劉德林接受香港媒體《中評社》訪問表示，這次中美高層戰略對話雖無聯合聲明，但大陸方面論述可圈可點，像是表明中國要的是遵循聯合國與WTO等國際秩序、不接受「美規式的國際秩序」，這些都展現了「畫紅線」的意味。

劉德林表示，中國1901年簽訂的辛丑條約，當時大清國與英、美、日、俄、法、德、義、奧、比、西、荷等國簽訂喪權辱國的不平等條約，這份條約還保存在台北故宮博物院內；這次中美高層戰略對話，儼然是把「老牌霸權」美直接刮了一臉，現在海峽左邊的中國人揚眉吐氣了，海峽右邊的中國人應當感到驕傲。劉指出，從全球化的地緣政治來看，落後國家不易在政治、經濟上爬起甚至後來居上，翻身實在很難，還必須依附強國才得以生存，但大陸自改革開放以來，不僅讓10億人知識水準提升，更讓5、6億人脫貧，這是很了不起的事，台灣更該用包容、開放、客觀、借鏡的心態去理解與看待對岸。

針對美、陸、台三方關係，劉德林認為，美國自己問題也很多，美國的制度也確實衍生出不少問題，在這個局勢下，民進黨更該負責任的告訴全台灣人，大家該如何面對當前的兩岸關係？又該如何面對當前全球局勢與新格局？畢竟台灣根本不需夾在美國中間、被美國利用，台灣太依賴美國不是件好事，反讓台灣2300萬人陷於危險中。

至於中美高層戰略對話後續效應，劉德林表示，大陸內部民族主義高漲，但這是雙面刃，優點是人民上下一心、極度團結，缺點是大陸需更審慎處理對美關係；此外也盼大陸能更寬容看待對台問題，多訴諸歷史情感與血緣文化。

(中時新聞網)