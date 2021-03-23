美股四大指數收盤齊揚，提振亞股氣勢，台股跟上多頭腳步，今早期、現貨同步彈升，大盤開高60.98點，為16250.2點，台積電(2330)開盤強彈後重回600元大關，吸引買盤不斷靠攏，電子股資金比重再度重回7成以上，鴻海領軍登高一呼，汽車零組件等紛紛表態，金融股也展開助攻，晨盤指數最高曾至16351.38點，站回所有均線。新台幣早盤持續升值，一度升值6.4分。分析師表示，台股今日開高後開始震盪，量能有放大的趨勢，未來走勢還需要觀察外資對台股態度，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮止穩後再逢低布局，需要密切留意美債殖利率走勢。

盤面上，台積電早盤反彈一度曾衝至603元，上漲10元，市值增加2593億元，攀高至15.63兆元，貢獻大盤指數約85點，隨後多空在600元處展開攻防；泛鴻海集團今日表現突出，鴻海(2317)股價上漲2%創波段反彈新高，擔任領頭羊角色，乙盛-KY(5247)、中揚光(6668)飆漲停、鴻準(2354)大漲5%，廣宇(2328)漲幅也在7.5%以上；南電(8046)無畏外資連2日賣超，盤中大漲逾7%，股價創反彈波段新高；金像電(2368)力抗外資及投信連日來的賣壓，股價漲幅逼近3%，終結7根連續黑K棒；航運股多頭題材失靈，獲利賣壓順勢而出，陽明(2609)、志信(2611)重挫逾9%，四維航(5608)、長榮(2603)等跌幅也在7%以上，拖累上市航運指數大跌4%以上，成為盤面上最為弱勢的族群。

分析師表示，台股昨日在拉回測試萬六關卡有守後，展開反彈並站回月線，由於美國十年債殖利率震盪盤堅趨勢未變，再加上16400以上套牢壓力沉重，美科技股及台股的壓力目前尚未解除，台股短線難脫整理格局。若以長線來看，預期FED將維持寬鬆政策，隨疫苗問世，全球經濟解封在即，在基本面支撐下，台股長線仍有撐，不過，操作上需注意擇股不擇市，留意具漲價效應的相關類股。

(時報資訊)