澳洲東部遭遇60年來最嚴重洪災，居民除了被水患困住外，更遭蜘蛛大軍襲擊，數千隻蜘蛛爬滿一名女子住家院子籬笆，讓她嚇傻，完全是噩夢一場。

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）近期遭遇60年來最嚴重洪災，居民除了被水患困住外，更遭蜘蛛大軍襲擊，一名女士表示，數千隻蜘蛛爬滿她家院子籬笆，讓她嚇傻，完全是噩夢一場。

澳洲廣播公司（ABC）報導，居住在新南威爾斯州馬克市（Macksville）威廉絲（Melanie Williams）表示，水患讓「數千隻蜘蛛」爬滿她家前院的圍籬，她說自己超怕蜘蛛，看到這畫面嚇壞了，以前偶爾會在附近看到蜘蛛，但是這輩子從沒看過這樣的景象，真是太瘋狂了。

她描述隨著水位上升，自家前院的信箱冒出水面的部份愈來愈少，許多黑色小蜘蛛盤據在上面，她心想，「老天阿，是蜘蛛耶。」

英國《衛報》（The Guardian）報導，住在新南威爾斯州中北部「Kinchela」沿岸的洛文福斯（Matt Lovenfosse）也表示，昨（22）日上午開車返家時，居然看到「數百萬隻蜘蛛」，「太瘋狂了，成群蜘蛛爬上房子、圍籬、任何牠們可以上去的地方。」

洛文福斯拍下的畫面顯示，附近土地汪洋一片，除了土黃色的積水與綠色草叢，放眼望去所有深咖啡色的點點都是蜘蛛，畫面相當駭人。

Do spiders give you the heebie-jeebies?

The New South Wales (Australia, for our American friends) #flood has forced a mass exodus of them.

Kinchela Creek resident Matt Lovenfosse took this pic, and everything brown is a #spider trying escape the floodwater. pic.twitter.com/0rI45tVT5M — michael taylor (@wordsbymt) March 22, 2021

他說不只蜘蛛逃離水患，他曾親眼目睹水位上升時，蛇群也爬上樹。法里（Shenae Varley）說21日和先生造訪新南威爾斯州西部彭里斯（Penrith）的攔河壩時也看見類似景象，蜘蛛爬滿整個露出水面的欄杆，不只蜘蛛，還有蜥蜴、螞蟻，甚至還有蜘蛛爬上丈夫的腳。

澳洲蜘蛛專家蘿伊博士（Dr Lizzy Lowe）指出，春、夏季是蜘蛛出沒的巔峰時期，如果夏天有水患，就會看到很多蜘蛛。

破紀錄降雨持續襲擊澳洲新南威爾斯州沿岸及昆士蘭省（Queensland）南部，嚴重水患迫使當局昨日緊急撤離1.8萬居民，不過降雨及洪患威脅仍未停歇，當局今日發布新的洪水警告及撤離命令，災情最嚴重的新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，天候更為惡化，白天部份地區的降雨可能會再增加，可能要再額外疏散1.5萬人。

(中時新聞網)