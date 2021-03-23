44歲立威廉演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅，被粉絲暱稱為威廉王子，2014年他宣布和老婆Joyce結婚，隔年兩人生下女兒Harper，夫妻倆婚後定居新加坡。昨(22日)立威廉自曝被女兒踢到左眼，痛了兩天就診才發現是視網膜剝離，需要立刻動手術，「醫生說如果再拖下去，我的眼睛就會瞎了！」

立威廉7年前和愛情長跑近9年女友Joyce結婚，隔年兩人升格當爸媽，立威廉當時曾來台發送女兒彌月禮盒，分享當爸爸的喜悅，他疼妻女不手軟，花約7000萬台幣買別墅當一家三口愛巢，又買了800萬休旅車代步，還花了約30萬買嬰兒用品，宣告成為女兒奴。

立威廉被女兒踢到眼睛，差點失明。（圖／翻攝自立威廉微博）

近年來立威廉淡出螢光幕，去年11月卻罕見動怒，直指無法再忍受媒體寫不真實報導傷害他的家人，「我從未公開曝光我妻子的照片，照片中的人物是我的朋友及我身邊的人」，最後更感嘆說：「有時候還是會覺得遺憾也很訝異現在這個社會還是這麼膚淺，會一直去評論一個人的外表。我們的這個世界還有很大的空間增加彼此互相的尊重！」

昨立威廉發文，指6歲女兒翻滾時不小心踢到他眼睛，他當下覺得左眼疼痛、視線模糊，以為過幾天會痊癒卻沒有，便去看眼科，醫師診斷是視網膜剝離，需要立刻進手術室，「手術後現在我的左眼還在恢復當中，但是醫生說也有可能永遠不會完全好，我的視線現在沒有辦法百分之一百的清楚。」

立威廉發文。（圖／翻攝自立威廉微博）

立威廉強調藉此機會呼籲網友眼睛的重要，若有不適要立即看醫生，絕不能一拖再拖，粉絲也十分擔心說：「照顧好自己啊哥！」、「聽醫生的話，王子總是幸運的會完全好起來的。加油！」、「希望早日康復」、「我心目中永遠的霸道總裁，願你早日康復」。

(中時新聞網)