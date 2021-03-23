郭姓男子冒用帥氣男模照片在交友軟體上約炮，讓一名女大生誤信同意赴約，為免穿幫，還藉口有特殊癖好要求女大生蒙眼性交，做到一半發現郭男被發現不是男模本人，不顧女大生抵抗仍繼續硬上，遭依強制性交罪判刑3年2月。女大生另提告求償，台北地院民庭判郭男要賠40萬元，可上訴。

刑事判決指出，郭男在「SKOUT」上交友，因擔心自己體型外貌不佳，冒用帥氣男模照片，進而結識20歲女大生。女大生誤以為郭男是男模，同意發生性行為，郭男則藉口有特殊癖好，要求女大生戴眼罩做愛，性交過程中，郭男詢問「我是不是有點胖？」女大生掀開眼罩一看，驚見眼前的人不是男模，嚇得推拒：「不要，你不是那個人」郭男卻仍硬上幾十秒才罷手。

女大生事後立刻到醫院驗傷，並傳訊給友人訴苦「我突然不知道跟誰說」、「我好害怕」，同時在通訊軟體上找到男模本人，傳訊提醒「你的照片在交友軟體上被盜用」、「對方用你的名字你的身分在約炮」、「我答應邀約對方卻是非常噁心的肥宅」。

北院刑庭一審依強制性交罪判郭男3年2月徒刑，郭男上訴，辯稱自己有勃起障礙，並提出診斷證明佐證，但高等法院刑庭二審認為，診斷證明是在案發後才取得，無法證明案發時陽痿，不採信郭男辯詞，維持一審見解駁回上訴，全案仍可上訴。

女大生另提民事求償80萬元，郭男開庭時又辯稱，女大生稱可以每次3000元至5000元價碼性交易，且女大生也表明有約炮習慣，2人才會約定在家裡面做，且因他當時陽痿，只有讓女大生口交，否認強制性交。不過，北院民庭也認同刑事判決見解，不採信郭男辯詞，判賠40萬元。

(中時 )