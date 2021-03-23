由大陸女星劉濤、周渝民主演的古裝劇《大宋宮詞》才開播就話題不斷，42歲劉濤和小她3歲的周渝民在第一集就有激情吻戲，同時，劉濤在戲中從15歲少女開始演起，但卻讓觀眾覺得超不搭，其中，劉濤的洗澡戲也遭網友指她身材太壯、肩膀太寬，面對種種負評，劉濤也在微博霸氣回應了。

劉濤在新戲從15歲少女「劉娥」開始演起，但42歲劉濤卻因此挨酸是在裝嫩，就連她的沐浴戲也慘遭指身材太胖、肩膀太寬、胳膊太粗，連手也遭評沒有纖纖玉手的美感，劉濤的新戲被酸得一塌糊塗，對此，劉濤昨（22日）深夜則在微博霸氣回應：「我的身材我做主」，並喊話：「也希望所有女生都要在健康的基礎上，實現身材自由！」

劉濤洗澡戲遭酸身材太壯。（圖／取材自新浪娛樂微博）

劉濤微博全文。（圖／取材自劉濤微博）

不只劉濤的角色引發熱議，劇情也是話題十足，故事設定是「宋真宗」周渝民與皇后「劉娥」劉濤的愛情故事，劉濤與周渝民在第一集就有激情吻戲，但兩人卻遭指沒有「CP感」，網友甚至毒舌指劉濤和周渝民還比較像阿姨和姪子。

劉濤為戲詮釋15歲少女「劉娥」。（圖／取材自劉濤tamia工作室微博）

其實劉濤是保養有術的美魔女一枚，由於劉濤本身骨架比較大，且她有健身的習慣，因此讓劉濤的身材看起來比較結實，加上劉濤過去都飾演霸氣的角色，例如《瑯琊榜》中英姿颯爽的霓凰郡主、《軍師聯盟》英氣十足的張春華，劉濤女強人的形象鮮明，這回演15歲少女，難免讓觀眾一時無法入戲。

(中時新聞網)