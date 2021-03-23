知名的台北市西門町老天祿滷味爆發商標權官司，謝玉泉經營的「老天祿」食品，指控「上海老天祿」長媳周映設立的祿大食品侵權；智慧財產法院歷審判決，祿大食品不得使用老天祿、台北老天祿及台灣老天祿販賣滷鴨舌及肉製商品，最高法院駁回上訴定讞。

西門町有2家老天祿各屬於不同家族經營，目前成都路的「上海老天祿」是蔡毓根家族經營，武昌街的「老天祿滷味」則由謝玉泉家族經營，本件訴訟是因蔡家的長媳以標榜「上海老天祿第二代的店」「上海老天祿第二代自創品牌」等文宣販售商品引發官司。

謝提告，上海老天祿公司並無肉製品、滷味商品的商標權，其無商標權，不可能授權周女的祿大食品使用商標，且周女以上海老天祿第二代為廣告宣傳，在網站不斷強調滷味，並放置老天祿武昌街店面照片、包裝盒照片，侵害老天祿的商標權。

謝玉泉指控，「老天祿」已為滷味代名詞，周女以老天祿第二代宣傳商品，會讓人聯想到滷味、滷鴨翅，且周在銷售滷味的店面招牌、看板等處標示「老天祿」，讓消費者認為滷味商品為「老天祿」所產製，侵害老天祿的商標權。

周女的祿大食品主張，使用這些文字是標語而非為商標使用，她是上海老天祿創辦人的長子之配偶，協助經營「上海老天祿」逾20年，使用這些標語等文字只是形容她與所販售商品，表彰自己名稱、商品所憑技術及口味傳承之來源，沒有侵害商標權。

智慧財產權第一審及第二審都認定，商標「老天祿」已廣為相關事業或消費者所普遍認知，以交易市場來看，相關消費者對這個商標應較為熟悉，周女使用「老天祿」商標非為善意，應完整標示上海老天祿公司公司全銜，才符合商業交易習慣的誠實信用方法。

合議庭指出，上海老天祿公司非本案當事人，周女與上海老天祿非同一之權利主體，她的祿大食品公司已構成侵權行為，判決不得在公司商品使用相同或近似老天祿的商標，已使用的廣告看板及網頁或行銷物件應銷毀或刪除，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )