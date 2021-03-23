春雨終於來了！繼昨天北部、東半部及中部山區出現明顯降雨後，今晚到明天白天受到華南雲雨區影響，中部以北、東北部有短暫雨，氣象局長鄭明典表示，春雨與冬天東北季風的地形雨不同，雨區分布不再侷限北部、東北部迎風面，台灣山區也會降雨。一聽到山區會下雨，讓網友忍不住歡呼「感謝老天爺」。

鄭明典PO出昨天的累積雨量圖，指出春雨的雨區分布不再限於地面風(低層)的迎風面。(翻攝自 鄭明典臉書)

鄭明典今天在臉出PO出一張圖，指出春雨多數的水氣，來自東北季風上方的西風或西南風，因此雨區分布不再限於低層地面的迎風面，相對於冬季東北季風的地形雨，春雨在中部以北、山區也會下。從昨天的累積雨量圖來看，雨量最多的地方落在山區。

對此，網友們留言：「曾文水庫集水區似乎有下一點點雨了」、「這次都下在山區，太棒了！感謝老天爺，拜託再多一點雨在山區吧」、「這張圖看起來中部山區的雨量比較多，希望有下在集水區！」、但也有人表示「南部都沒有」、「中南部還是缺…」。

其中，有人問到這波降雨，全台水庫蓄水量最低的德基有補到水嗎？鄭明典則回答「出水量太大，補不上」，據水利署資料指出，德基水庫昨天集水區降雨量34.5毫米、進水量25.92萬立方公尺、出水量73.44萬立方公尺，目前蓄水量僅6.28%。

氣象局表示，今天白天開始冷氣團減弱，氣溫回升，北部、東半部高溫可達19至22度，中南部24到26度，北部、東半部、中南部山區仍有降雨機率，其他地區多雲，水氣雖有比昨日白天少一些，但仍是一波波移入，可能偶爾會飄毛毛雨，下半天開始受華南雲雨區東移影響，晚上降雨再度增多，中部以北及東北部轉為短暫雨的天氣，其他地區也有局部短暫雨，直到明天晚上水氣離開。

(中時新聞網)