德國總理梅克爾周二凌晨宣布，為了阻斷第三波新冠肺炎疫情，德國的防疫封鎖令將延長至4月18日，她並呼籲人民在5天的復活節假期期間不要出門。

在徹夜協商中，梅克爾敦促德國16個州的領導人採取更強硬的立場對抗這場大流行病，扭轉了本月稍早即使疫情突然急升，但中央與地方仍然達成將逐步重啟經濟的計畫。

梅克爾在記者會上表示：「我們現在的處境非常嚴峻，德國在為人民接種新冠疫苗上，正在與時間賽跑」。

德國在本月初開始謹慎地鬆綁防疫限制措施，但更具傳染力的變種病毒擴散使確診數再度激增，令人擔心若沒有進一步的遏制措施，醫院量能很快就會潰堤。

德國聯邦疾病防治研究單位羅伯特·科赫研究所（Robert Koch-Institut）表示，截至周一，過去一周的每10萬人確診病例數為107，超出重症加護病房量能將開始用罄的門檻（每10萬人的確診病例數為100個）。截至周日，德國的加護病房已經收治逾3000位染疫患者。

(時報資訊)