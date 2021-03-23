2020年稅後盈餘達4.66億元，創下歷年新高、每股盈餘達4.21元的電源供應器及機殼廠—偉訓(3032)今年業績可望持續成長！由於電競挖礦及遠距生活需求強勁，且力韡廠區整併後營運可望自今年恢復正常，偉訓預估，今年集團合併營收有機會再創歷年新高，公司董事會決議每股配息3.1元，以3月22日收盤價47.55元估算，殖息率達6.52%。

偉訓以機殼起家，後來跨入電源供應器，公司於2016年取得力韡及富驊的股權，並引進神達旗下神達電腦為策略聯盟夥伴，現有產品包括：工業電腦機殼、電腦機殼、PC電源供應器、長照床/醫療床/家居床，儘管去年力韡因進行廠區整併營運較差，但偉訓以自有品牌及代工兩路並進方式跨足電競市場，目前電競產品包括：電競電腦機殼、電源供應器、電競椅及電競桌等，受惠於宅經濟帶動電競相關及遠距生活需求強勁，讓偉訓業績自去年旺到今年。

受惠於電競相關產品需求暢旺，偉訓前2月合併營收為16.48億元，年成長58.51%。

偉訓共有台南安和、廣東東莞、惠州、江西永豐及安遠等廠區，由於電競等相關需求強勁，安遠廠除現有5條產線，公司亦計畫再增加4條產線，預計今年第2季加入量產，屆時大陸電源供應器產線將由目前的7條(惠州2條及安遠5條)增加至11條，電源供應器月產能也將從目前40多萬顆再向上增加。

偉訓2002年合併營業收入為92.33億元，年成長20.08%，創下歷史新高，營業毛利為16.97億元，年成長38.42%，營業淨利為6.05億元，年成長91.45%，稅後盈餘為4.66億元，年成長66.43%，創下歷年新高，每股盈餘為4.21元。

儘管外在環境變數不少，偉訓董事長柯吉源表示，今年集團營收會比去年好，毛利率約在15%到20%，法人預估，偉訓今年合併營收有機會較去年成長10%到15%，再創歷年新高。

(時報資訊)