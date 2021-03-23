日本任天堂(Nintendo)23日表示，將與精靈寶可夢GO(Pokemon Go)的APP開發業者Niantic，共同合作打造擴增實境（AR）遊戲，並計畫於2021年，將推出以皮克敏(Pikmin)為主題的手遊產品。

鑒於Pokemon Go手遊，曾讓全球萬人空巷。前幾年，只見一群玩家紛紛拿著手機，在大街上抓寶或打怪。任天堂也希望，上列合作案能將自己另一個人氣作品Pikmin手遊AR化，重獲市場關愛的眼神。

任天堂表示，相信Niantic的AR技術，可以讓大家更能好好體驗這世界，就像Pikmin遊戲中的主人翁外星生物一樣，神祕地活在人們四周。

美國Niantic是全球一家AR業者，除了打造AR遊戲，也有開發手遊等，例如寶可夢GO，哈利波特：巫師聯盟與Ingress Prime。

總部位於舊金山的Niantic在2019年，曾推出一個以哈利波特為主題的APP，但卻沒有承接當初Pokemon Go的超人氣。2016年推出的Pokemon Go，是Niantic與隸屬任天堂的寶可夢公司 (The Pokemon Company)所共同開發的。雖然這個手遊APP一炮而紅，但對任天堂業績貢獻度，卻相對有限。

總部位於京都的任天堂，近日一直在增加自己市場曝光度，前幾天位於大阪環球影城的主題樂園，超級任天堂世界才剛開幕接客。

任天堂23日早盤股價也一度上揚逾2%，漲至64360日圓的價位。

(時報資訊)