交通部在松山機場試辦「3e PASS」智慧通關。（陳祐誠攝）

新冠肺炎疫情讓各國加速推動機場智慧化系統，交通部也打造「3e PASS」（e-CHECK、e-GATE、e-BOARD）智慧通關，旅客從報到、過海關到登機，都可以透過智慧化系統完成，免去人工查驗，3月24日起由松山機場先行試辦。該套系統結合體溫偵測，旅客體溫超過37.5度無法通關，則是全球首創。

民航局指出，結合生物辨識的智慧通關為目前全球先進機場發展方向，藉由護照、登機證及人臉結合成單一身分證件（oneID），可用於後續通關登機等作業。考量台灣民情及法規與其他國家可能有所差異，擇定由松山機場先執行為期6個月的試辦計畫，從中了解實際運作狀況，作為國內各機場正式建置系統的參考。

目前國際出境旅客在完成報到劃位手續，於進入管制區、移民署證照查驗櫃檯、登機門等3個節點，均須進行護照及登機證的查驗作業。由於移民署查驗櫃檯已建置e-GATE自動通關系統，松山機場的試辦計畫選在管制區（e-CHECK）及登機門（e-BOARD）設置智慧化通關系統，成為全國首座3e智慧通關機場。

交通部長林佳龍表示，藉由科技不僅能降低查驗人力的負擔、減少不必要的接觸，也營造智慧機場的國門形象。

松山機場的通關匝門整合體溫偵測，旅客體溫超過37.5度無法通關，須由航空公司做後續協助，而旅客體溫會由系統傳送至航班艙單，讓防疫工作更完善。

民航局台北航空站強調，試辦採自願性方式，想嘗試的旅客可於進入管制區的e-Check自助通關閘道設備自行建置專屬ID，旅客個資將於登機後1小時自動刪除，不會有外洩疑慮。

(中時 )