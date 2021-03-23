大銀微系統去年半導體、5G相關產業、自動化設備及面板等產業訂單持續湧現，合併營收回升至24.52億元，EPS從2019年0.32元倍增至1.14元，董事會決議每股配0.3現金股利、0.1元股票股利，合計0.4元股息及股利，配股配息率為35.09％，會中也決議6月22日開股東會，全面改選董事。

大銀去年第四季EPS為0.44元助陣，合併營收24.52億元、營業毛利8.4億元、營業利益1.88億元、稅前淨利1.75億元，本期淨利近1.54億元、淨利歸屬母公司1.35億元，EPS為1.14元。

大銀主管表示，半導體、5G、自動化及工具機等產業是今年營運主要成長動能，也持續接獲面板及Mini LED業者訂單，其中大銀力矩馬達搭配上銀迴轉工作平台是提升工具機訂單的動力，今年第一季營收及獲利雙雙優於去年同期，也會比去年第四季好，目前上半年訂單也比去年同期成長。

上銀集團總裁卓永財著手接班布局，上市前安排卓秀瑜出任大銀副董事長一職，開始參與董事會運作，22日董事會也通過新增副總執行長由卓秀瑜出任，參與公司營運。

(工商 )