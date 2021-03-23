群創董事長洪進揚表示，面板景氣樂觀看待，訂單能見度高，但是缺水、缺IC，公司嚴陣以待。群創製程用水回收率95％以上，目前用水無虞，同時公司已經超前部署，和台南市政府合作，可以利用永康回收廠的民生回收用水補上需求。

至於IC缺料問題，群創總經理楊柱祥直言「追料很辛苦」，從上次法說會至今，又發生了瑞薩半導體地震影響車用電子供貨，可能會影響車廠生產，公司也在觀察車用市場變化。

群創首次參加智慧城市展，以「 Make Your Life Smarter with Innolux Smart Windows」為展覽主軸，拓展智慧建築新商機。群創瞄準此商機，透過獨家液晶薄膜技術與玻璃整合製程實力，特於展中推出智慧調光窗戶應用，其特性包含秒極響應（<1秒）、高通透（穿透率介於0.5～70％）、節能降耗（視場域環境效益將可達顯著降耗）、自然採光、無色偏、無尺寸限制，並搭配智慧感測器與物聯網應用，可隨時轉換空間樣態，同步達到隔絕光線與採光效果。此技術展品亦可運用於多種產品組合包括大型落地窗、百葉窗、車窗等，未來更可依客戶需求接單生產，提供全客製化服務，開拓高端商業建築、機場、智能家居、智慧眼鏡等商用領域。

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