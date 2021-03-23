福原愛跟江宏傑爆出婚變消息，女方更傳出出軌負面傳聞，形象瞬間跌落谷底，至於被福原愛留在夫家的母親，日前在江宏傑全家人護送下返回日本，對於福原愛將母親接回日本的舉動，引起日媒格外關注，就有人點出福原愛當年在書中寫下跟母親的關係，對比今日顯得格外諷刺。

根據日媒報導，福原愛被爆離婚心意已決，原本想要爭取兒女監護權，但礙於爆出不倫戀醜聞，若打離婚訴訟，失去小孩監護權可能性相當高，因此傳出她選擇暫緩爭取，對比她過往在出版的書籍中，提到自己跟母親的關係，比起母女更像是教練跟選手，過於嚴格的訓練，讓當時年紀小小的她曾有過「媽媽是否討厭我」的想法。

福原愛曾痛心表示「對一個還沒上學的小孩來說，母親代表一切，『媽媽拋棄自己』如同天要垮下一樣地令人崩潰」，讓網友表示無法想像她的一雙兒女未來長大成人後，若得知福原愛曾說過「被母親拋棄自己如同天垮」，再對比自己狀況後，不知道內心會有多難過，直言實在太過於諷刺了。

日媒也針對送機一事分析，認為江宏傑全家出動為福原愛母親送機，事後更曬出岳母照片感性告別，讓不少網友給予正面評價，成功洗刷「怪物家族」的罵名，不過母親返回日本後，福原愛並未現身機場，而是由哥哥接機，也遭網友痛批太過無情，認為這一局女方恐怕全盤皆輸。

(中時新聞網)