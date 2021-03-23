大陸抖音網紅「痞幼」臉蛋漂亮、身材玲瓏有致，年僅23歲玩車資歷就有7年，超反差特性被封「重機女神」的美稱，而她的身家背景也被挖出，不只有9棟億萬豪宅，還有7輛價值不斐的跑車，引起網議。

痞幼常常在網路分享玩車的日常生活，她16歲開始接觸重機，至今已在圈內打滾7年，活躍於抖音、微博，微博粉絲有130萬人追蹤，抖音更厲害，有700萬人追隨，人氣相當旺。而她的身世也備受外界好奇，近日有網友踢爆痞幼不凡的背景，根據香港01報導，她在北京有1棟市價1.2億元台幣的豪宅，海南島三亞也有8棟別墅，收藏的重型機車包括2輛Ducati、Suzuki太子、BMW S1000RR、YAMAHA R6、KAWASAKI ZX1000rr、隆鑫150、KAWASAKI新款等。

痞幼被抖出含著金湯匙出生。（圖／微博@痞幼）

痞幼玩重機架式十足。（圖／微博@痞幼）

由於這些車款都是夢幻名車，全部加起來大概也要好幾百萬元，如果再算起9間房產，身家粗估破億，就連養的貓咪都傳一隻要價數十萬，奢華又多金的生活令人羨慕不已，有網友虧她當網紅只是打發時間，不想做的話隨時都能回去繼承家業。

人紅是非多，痞幼曾公開沒化妝的真面目遭網友酸皮膚太差，又被踢爆當過情趣內衣模特兒，性感的照片在網路瘋傳，不過她沒被流言蜚語嚇到，反而硬起來回嗆：「我喜歡什麼樣的衣服是我的自由，有這個閒工夫多關心國家大事，不要利用別人美麗的照片去營造事件並且去傳播。」

(中時新聞網)