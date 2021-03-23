台中市長盧秀燕（左一）頒發石岡區農會理事長、常務監事當選證書，並見證農會頒發總幹事聘書。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市長盧秀燕（右二）頒發東勢區農會理事長、常務監事當選證書，並見證農會頒發總幹事聘書。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市長盧秀燕（右一）頒發新社區農會理事長、常務監事當選證書，並見證農會頒發總幹事聘書。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

基層農會4年1次改選結果近日出爐，台中市長盧秀燕22日逐一拜訪豐原區、石岡區、東勢區、新社區農會，並頒發理事長、常務監事等當選證書，代表市民表達恭賀之意。盧秀燕強調，市府與農會合作無間，建立夥伴關係，共同努力行銷台中優質農產品。

盧秀燕表示，台中市農產品質優良，是農友們的心血結晶，尤其在農會全力支持下，台中農業發展有目共睹，「好還要更好！」市府將持續努力，成為農會最佳夥伴，共同打拼讓家鄉及農友收益更好，把台中農產行銷全世界。

盧秀燕強調，4年1次的農會改選是重要的地方自治選舉，為了表示對農業的重視，她代表市府一一頒發選聘書，也代表市民表達恭賀。

豐原區農會總幹事蔡森揚說，服務農業30年，第一次看到市長親自到農會頒發當選證書，感謝市長重視基層，「農會一步一腳印努力做，全力成為農民後盾」。石岡區農會總幹事張東海表示，農會與市府是夥伴關係，市府全力支持地方建設及活動，民眾感受最深就是熱氣球及燈會活動，石岡區逐漸在全國打出知名度，帶動地方發展。

東勢區農會總幹事田士欣指出，整個山城都是農業地區，農業局是農會重要夥伴，在彼此合作努力下，逐步提高農民收益，未來將持續合作，維護農民權益。新社區農會總幹事羅文正提到，香菇是新社最主要的農產品之一，產值約20億元，新社香菇評鑑已舉辦11屆，去年盧市長特別指示在市府舉辦並全力行銷，現在於許多大賣場都可以買到新社香菇，成功打開知名度。

盧秀燕在農業局長蔡精強、民政局長吳世瑋陪同下逐一至豐原區、石岡區、東勢區、新社區農會頒發理事長、常務監事當選證書，並見證農會頒發總幹事聘書。

豐原區農會理事長、常務監事、總幹事當選人分別為許全木、賴秋榮、蔡森揚；石岡區農會分別為陸明陽、吳維章、張東海；東勢區農會分別為劉進業、賴裕銘、田士欣、新社區農會分別為劉建灼、張金寶、羅文正。後續盧秀燕也將再前往其他區農會頒發改選後理事長、常務監事等當選證書。

(中時 )