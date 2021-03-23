智慧手環價格不高，加上功能多元，已經佔據不少人的手腕，成為手錶的替代品。如果你正在找尋最新的智慧手環新品，快來關注小米手環6的最新消息。

小米手環一直以來都是由小米生態鏈華米科技代工。日前華米科技在官方微信公眾號透露小米手環6「蓄勢待發」，開始醞釀新品即將發表的氛圍。近日則是有通過認證的相關資料以及實拍圖曝光，進一步掀開了小米手環6的神秘面紗。

據了解，小米手環6在外型上看起來跟前一代產品「小米手環5」沒有差距恨大。很可能會加入全新的血氧偵測功能，支援GPS，在中國大陸以外的市場有機會支援Alexa語音助手，增加19種運動偵測（原本小米手環5支援11種），讓可偵測的運動模式累積來到30種。而充電器預計也與前一代相同，採用磁吸式接頭的設計。

先前小米手環5曾有標準版與NFC版本之別，這樣的做法預計在最新一代小米手環6也將保留，不過NFC版預計僅會在中國大陸市場推出，以支援當地盛行的無接觸電子支付服務。

小米手環5在2020年6月發表，在台定價NT$945。推估小米手環6也有機會在今年年中，也就是約6月份左右發表。當然，最終小米手環6的功能與特色，以及上市時間與價格，都需要以小米官方公布的時間為準。

(科技)