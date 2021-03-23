空軍2架F-5E單座戰機22日下午3點許驚傳擦撞意外，飛官羅尚樺經搶救後仍宣告不治，潘穎諄上尉仍在搜救中。羅尚樺的父親今(23)日在臉書貼出數十張羅尚樺的照片，表示最後還是忍不住眼淚潰堤，希望羅尚樺可以在雲端繼續看守住他所捍衛的疆土。

國防部空軍4架F-5E戰鬥機昨日於台東志航基地起飛執行訓練任務、為4架編隊飛行，其中2架F-5E戰機（2號機、4號機）疑似空中擦撞墜海，事發在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，2名飛官均跳傘。下午4時在海上發現羅尚樺，經送台東馬偕醫院搶救，宣告不治；另名失聯的潘穎諄則持續搜尋中。

羅尚樺父親臉書。

羅尚樺父親今早在臉書貼出60多張羅尚樺生前的照片，表示「兒子！起床號已經響起，你的假期已經開始囉！整夜等候長江七號的到來。最終還是不敵不爭氣的眼淚，潰堤了！你的英魂永遠留在所有親朋好友的心中。你在雲端，要看守住你捍衛的疆土喔，海闊天空！」

(中時新聞網)