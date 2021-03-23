循環經濟在電子電器與家電產業的重要性與日俱增，越來越多的製造商開始發佈其永續發展目標，例如增加最終產品中回收材料的含量。為了協助這些客戶找到更永續的解決方案，方便設計師和開發人員打造出更符合循環經濟的下一代產品，材料製造商科思創日前攜手REnato lab，推出一本針對該產業的《循環設計指南》，REnato lab是一家專注於有效運用資源的循環經濟諮詢顧問公司。

科思創資深副總裁兼聚碳酸酯業務部全球電子電器與家電業務負責人王麗表示，我們需要在最初設計中，便將產品生命週期結束後的情況納入考量，使其更易於回收利用，這是解決材料浪費問題的關鍵。該循環設計指南旨在協助設計師、開發者以及價值鏈中的其他相關人員，在產品設計初期便引入循環經濟的思維，並為其提供材料選擇的指引。這是針對電子電器與家電產業第一本工具書。

OEM製造商正透過增加回收材料的使用、提高資源使用率、延長產品壽命以及提升產品可回收性等方式，實現各自的永續發展目標，推動循環經濟之發展。科思創也正為電子電器與家電產業中的主要品牌，提供含消費後回收的再生聚碳酸酯。

該設計指南藉由實際案例和操作，闡述在不同情況下如何進行材料的選擇，從而使產品滿足永續發展與循環經濟的要求。該工具書還表達了產業面臨的資源限制、以供應鏈為導向的思維、相關的商業模式以及循環經濟的基本知識。

此外，它更可作為與客戶進行討論以及舉辦論壇與研討會的參考依據。

REnato lab 創辦人暨執行長王家祥表示，材料選擇是實現循環設計、優化資源使用之效率的基礎。追求資源效率提升的解決方案是REnato lab的核心任務。透過與科思創合作完成第一本針對電子電器與家電產業的材料選擇設計指南，我們期望為產業提供實例與說明。同時，對大眾而言，這也是一份簡單易懂的指南。

該產品循環設計指南包含「 線性到循環」、「 循環設計」和「從永續角度作材料選擇」三個章節，以中、英、德三個語言出版。科思創希望憑藉該指南推進循環經濟在電子電器與家電產業的發展，並於將來拓展至更多元的產業領域。

(工商 )