迎接青年節，yes123求職網23日發布最新「青年勞工甘苦談與職場追夢調查」指出，國內39歲（含）以下的上班族目前每月的財務狀況，出現財務赤字的比例高達34.8％，高於去年的33.8％、前年的32.2％；另外，甚至有19.1％表示自己「沒有存款（0元）」，比例破紀錄，也高於去年的17％、前年的15.4％，均呈現連續三年惡化。

yes123求職網表示，雖然即將歡度青年節，但過去一年面對疫情衝擊，對於期盼「三十而立」的青年勞工來說，目前財務狀況如何？台灣真的存在「青貧族」嗎？很多年輕人又屬於「窮忙世代」嗎？

根據yes123此次調查，目前39歲（含）以下的上班族衡量目前「每月財務狀況」，若將收入減掉支出後，其中36.1％屬於「收支平衡」，29.1％「收入大於支出」，剩下的34.8％「出現財務赤字」，該比例略高於去年的33.8％，以及前年的32.2％。

不僅如此，若衡量現階段「個人名下」的總存款，yes123調查顯示，這群39歲（含）以下的上班族平均存款約13.3萬元，也少於去年的13.6萬元、前年的17萬元，金額創新低。其中，僅1.4％的人存款在「一百萬元（含）以上」，甚至有19.1％表示自己是「沒有存款（0元）」，比例破紀錄，高於去年的17％，以及前年的15.4％。

調查並顯示，合計有六成一（61.3％）的青年勞工透露，目前自己「有負債」，其中，39.8％屬於「有負債，而且造成沉重經濟壓力」；21.5％屬於「有負債，但沒有造成沉重經濟壓力」。

在可複選狀況下，造成青年勞工負債的主因依序包括：「學貸」（49.2％）、「一般信用貸款」（36.1％）、「卡債」（31％）、「車貸」（20.2％），以及「替家人親友背債」（19.1％）、「房貸」（17.7％）、「創業失敗」（11.4％）、「投資失利」（9.5％）。

上述「青年勞工甘苦談與職場追夢調查」由yes123求職網於2021年3月3日到3月16日，以網路問卷進行抽樣，調查39歲（含）以下，已畢、退伍（免役）會員，有效問卷共1,275份，其中男性佔649份，女性佔626份。

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