華城電機2020年綠能營收占比從2019的15％提升至25％，又有工程營收挹注，2020合併營收及獲利雙雙改寫歷史新高，EPS從2019年的1.57元拉升至1.75元，董事會每股配發現金股利1.30元，配息率74.29％，會中也決議6月11日召開股東會。

法人預估，華城今年合併營收有機會年成長15％～20％，獲利也會優於去年，雙雙續創新高。

華城表示，台電、外銷、工業用戶及綠電是華城營運的四大支柱，去年合併營收84.72億元，改寫歷史新高，營業毛利13.54億元、營業利益4.74億元，稅前淨利5.49億元，本期淨利4.58億元，EPS為1.75元，也締造史上新高。

華城2月合併營收4.17億元，比去年同期衰退1.62％，前二月合併營收8.87億元，較去年同期衰退23.58％。華城表示，華城去年第一季有工程收入挹注，今年第一季少了工程收入，第一季營收會比去年同期略減，第二季起會逐季成長。

(工商 )