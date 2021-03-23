桌球夫妻檔福原愛與江宏傑婚變風波持續延燒，上週江宏傑現身機場，給丈母娘送行，福原愛媽媽返回日本，將兩人的關係帶向新局面，外界猜測愛媽不會再回台灣，夫妻倆的關係恐怕也難以回頭，今日媒分析福原愛母親返回日本一事，認為江宏傑的舉動讓好感度暴增，足以洗白「怪物家族」臭名，也揭露福原愛不去給母親接機的理由。

福原愛與江宏傑面對婚變態度不同調，兩人不僅沒有一起發聲明，各自說明時也立場不同，昨(3/22)福原愛更被日本資深記者爆料2周前有訂了返台機票，但卻2度在搭乘當天突然取消，原因不明，而名嘴則透露江宏傑一心求復合，但福原愛卻是找好了律師，顯然跟老公想法不同。

回頭看江宏傑帶著一家老小送別福原千代，外界對於他溫暖的舉動表示好感，今日本《FRIDAY》周刊就以「福原愛老公『機場宣傳』好感度暴增 會否影響離婚？」為題，分析報導江宏傑在機場無論是跟丈母娘還是跟孩子們的歡樂互動，還有他事後po出家庭照感性道別，都帶來了正面形象，顯示他好好對待了福原愛的媽媽，足以洗刷其他週刊報導的「怪獸家族」負面形象。

至於日本方面，是福原愛的哥哥去機場接媽媽，她本人沒現身，遭到批評「是否太無情了？」，加上福原愛之前被拍到跟男性單獨旅遊過夜，都影響著形象，若要打離婚官司，恐怕不利，有圈內相關人士爆料，福原愛之所以不去接機，是考量當天機場必定有媒體跟人潮聚集，那個場景會跟堂堂正正出現在媒體前面的江宏傑，形成對比，如此一來，「她提出怎樣的離婚理由，都欠缺說服力了」。

(中時新聞網)