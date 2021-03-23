近來有宗教人士在網路上發起「向宮廟神明問候運動」，竟是要求該宗教信徒在台灣各個廟宇前面比中指自拍，並發表在臉書上。（圖／翻攝自爆料公社）

近來有宗教人士在網路上發起「向宮廟神明問候運動」，竟是要求該宗教信徒在台灣各個廟宇前面比中指自拍，並發表在臉書上；有網友看不下去，公開多張照片怒嗆「不信神明也不用這樣污辱信仰吧」，而此舉也陸續在網路上引發討論，許多臉書粉絲團分享照片批行為非常幼稚，有人強調此非多數信徒所樂見的行為。

1名網友在臉書「爆料公社」發文表示，近來有宗教人士在網路上發起「向宮廟神明問候運動」，要求該宗教的信徒經過台灣各地宮廟時，需要「練手指重訓問候」；而1名黃姓網友就在臉書上發表多張他在各個廟宇前，比中指自拍的照片，照片中還不只1人，疑似還有其友人或其他宗教人士的自拍照。

此舉在網路上引發爭議，臉書粉絲團「台灣美廟故事」分享照片表示，「這些人腦子到底在想什麼，火大！行為非常幼稚」，臉書粉絲團「阿媒。那些新聞人的小事」則強調，這不是多數信徒所樂見的行為，希望大家針對個人行為評論就好，「不要像他們一樣，汙辱他人的信仰」。

近來有宗教人士在網路上發起「向宮廟神明問候運動」，竟是要求該宗教信徒在台灣各個廟宇前面比中指自拍，並發表在臉書上。（圖／翻攝自臉書）

而在爆料公社上的原爆料者則發文說，「不信神明也不用這樣污辱信仰吧？」「這行為也太惡劣了！」在他公開的臉書截圖中，能看到照片主角的介紹欄提及他是名醫師；也有不少宗教徒留言說「這種戰宗教的事情，真的不是宗教的本意」、「每個宗教都有好人、壞人，這跟信仰無關，而是個人教養問題」。

(中時新聞網)